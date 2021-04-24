Metruk binadaki sahte dişçiye operasyon

Van'ın İpekyolu ilçesinde metruk bir binaya kontrol amacıyla giren polis ekipleri gördükleri karşısında şok oldu. Metruk binadaki bir dairenin ruhsatsız olarak diş protezi ve diş tedavisi amacıyla kullanıldığı tespit edilince inceleme başlattı. Olayla ilgili bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İl merkez ve İlçelerinde metruk bina ve şüpheli şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Polis ekipleri İpekyolu ilçesinde kontrol amacıyla bir binaya girince gördükleri karşısında şok oldu. Metruk binadaki dairede sağlıksız koşullarda yapılan diş protezleri ve dairenin içler acısı hali polis ekipleri tarafından görüntülendi.

Kontrol amacıyla girilen binadaki bir dairenin diş protezi ve diş tedavisi amacıyla kullanıldığı içeride diş tedavisi için kullanılan alet ve malzemelerin olduğunu fark eden polis ekipleri inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda ayrıca işyeri olarak kullanılan dairenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İşyeri olarak kullanılan ve ruhsatsız diş tedavisi yapılan daire ve sahte işletmecilik yapan R.B. hakkında işlem yapıldı.

konuyla ilgili ayrıca İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verildi.