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Giriş Tarihi: 25.4.2021 00:06

Minik Asya'ya 'den hediye

Minik Asya'ya Bilal Ekşi'den hediye

Doğduğu günden bu yana uçakla seyahat etmek isteyen ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu isteği gerçekleşmeyen Asya Araz'a (THY) Genel Müdürü 'den seyahat müjdesi geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Minik Asya'nın babasının çektiği ve sosyal medyada paylaştığı video büyük beğeni toplamıştı. 21 aylık Minik Asya'nın videosunu beğenen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Asya Araz'ın ailesi ile irtibata geçtiklerini açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bu güzel kızımız ile @anadolujet 'teki ablaları iletişime geçti.Uçağımıza hoş gelecek; safalar getirecek. İstikbal göklerde, geleceğimiz bu güzel kızımızda" diyerek seyahat müjdesini verdi.

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Minik Asya'ya Bilal Ekşi'den hediye
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