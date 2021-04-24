Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? Tam kapanma olacak mı? İşte Ramazan Bayramı önlemleri

Ramazan ayı öncesi alınan 2 haftalık kısmi kapanma kararının süresi doldu. Gözler Ramazan ayının son 2 haftası ve Ramazan Bayramı için alınacak kararlara çevrildi. 2 haftalık kısmi kapanma süresince gözle görülür bir iyileşme olmaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarılarını akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyileşme olmaması halinde daha sert tedbirler alınacağını bildirmişti. Bu sebeple pek çok vatandaş "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?" "Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı?" soruları hakkında bilinmezlere cevap aradı. İşte Ramazan Bayramı önlemleri hakkında son durum…

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

23 Nisan'ın kısıtlama kapsamına alınmasının ardından gözler Ramazan Bayramı'na çevrildi. Kısmi kapanma süresinin de dolmasıyla birlikte yeni tedbirlerin ne olacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu. Henüz Ramazan Bayramı için bir açıklama yapılmazken, tam kapanma kararının Kabine Toplantısı'ndan sonra belli olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, 23 Nisan'ın sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmesine binaen Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı geleceği öngörülüyor.

TAM KAPANMA GELİYOR MU?

Bilim Kurulu üyelerinin hastanelerdeki doluluk oranı ve artan vaka sayıları sebebiyle tam kapanmayı önerdiği biliniyor. 15 günlük değerlendirmenin sonunda, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma gibi daha sert tedbirlerin alınması ve mevcut uygulamalara devam edilmesi seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın denetimleri arttıracağı, yasak ihlallerindeki ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışveriş için dışarı çıkanların kendi semtlerinde olduğunun teyit edileceği bildirildi.