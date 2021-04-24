Ressam ve heykeltıraş Selma Gürbüz vefat etti

İstanbul Modern'de sergisi devam eden ressam ve heykeltıraş Selma Gürbüz, 61 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Modern'in sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Sanatçı Selma Gürbüz'ü zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kırk yıla yaklaşan kariyerinde zamandan ve mekandan bağımsız, masallar ve mitlerle örülü yapıtlar ortaya koyan sanatçıyı, 'Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer' sergisi devam ederken kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Ailesi, sevenleri ve tüm sanatseverlere başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. İstanbul'da 1960'ta dünyaya gelen Gürbüz, sanat eğitimine 1980 yılında İngiltere'deki Exeter College of Art Design'da başladı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden 1984'te mezun olan Gürbüz, Paris, Roma, Buenos Aires ve Barselona başta olmak üzere, Japonya'nın farklı şehirlerinde de birçok sergiye katıldı. Gürbüz'ün yapıtları, Londra'daki The British Museum, Paris'teki Galerie Maeght Koleksiyonu, İstanbul Modern, Ankara Resim Heykel Müzesi gibi farklı koleksiyonlarda bulunuyor.