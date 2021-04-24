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Giriş Tarihi: 24.4.2021 12:17

Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

'da Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda sikke ile tarihi eser niteliğinde çok sayıda obje ele geçirildi. Eserleri 50 Bin dolar karşılığında satmak isteyen kaçakçılar yakayı ele verdi.

Bursa'da Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda sikke ile tarihi eser niteliğinde çok sayıda obje ele geçirildi. Eserleri 50 Bin dolar karşılığında satmak isteyen kaçakçılar yakayı ele verdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı İpekyolu Karakolu, gerçekleştirilen yol kontrolünde şüphelendikleri bir aracı durdu. İçerisinde Ü.Ş. ve R.B isimli iki kişinin bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 11 adet tarihi eser niteliğinde obje, 52 adet ise Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Zanlıların bu tarihi eserleri 50 Bin dolar karşılığında satmaya çalıştıkları belirlendi. İki zanlı gözaltına alındı.

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Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
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