Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütlü uçuşa 12 bin lira ceza
Giriş Tarihi: 24.4.2021 16:04 Son Güncelleme: 24.4.2021 16:47

Sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütlü uçuşa 12 bin lira ceza

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütlü uçuşa 12 bin lira ceza

’da sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütle uçuş yapan dört kişiye 12 bin 876 lira ceza kesildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi; sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 23 Nisan Cuma günü Büyükçekmece İlçesi'ne bağlı Kordon Boyu Sahili kesiminde paraşütle uçuş yapan kişiler olduğunu tespit etti. Paraşütle uçuş yapan ve Mimar Sinan Sahili'ne iniş yaptıkları tespit edilen dört kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 12 bin 876 lira idari para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütlü uçuşa 12 bin lira ceza | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütlü uçuşa 12 bin lira ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA