Sokak sokak gezip kayıp köpeğini arıyor

Kocaeli Körfez'e bağlı İlimtepe Mahallesi'nin muhtarı Kazım Elmas, yaklaşık 9 ay önce dünyaya gelen kangal cinsi köpeğini iş yerinin bahçesinde beslemeye başladı. Bahçede kalan köpek, 16 Mart'ta kayboldu. İlk olarak köpeğinin bahçenin çevresinde dolaştığını düşünen Elmas, tüm aramalarına rağmen bulamadı. Kaybolduğu günden itibaren sokak sokak gezerek, köpeğini arayan Elmas, sosyal medyadan da bulana 5 bin lira ödül vereceğini duyurdu.Elmas, "Komşu ilçelerde Derince'de, köylerde, her yerde köpeğimizi arıyoruz. Eşimize, dostumuza sorduk; çiftlik ve mandıra gibi beslenebileceği yerlere de sorduk ama daha bugüne kadar bir ize rastlamadık" dedi.