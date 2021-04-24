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Giriş Tarihi: 24.4.2021 12:26

Son dakika: 'de korkutan deprem! Akdeniz'de 3.4 şiddetinde deprem oldu!

Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Akdeniz'de 3.4 şiddetinde deprem oldu!

Gelen son dakika haberine göre 'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Akdeniz'de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve son depremler listesi yer alıyor.

Son dakika haberine göre, Akdeniz'de deprem oldu. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Akdeniz, depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 24 Nisan 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ AKDENİZ DEPREMİNİ DUYURDU!

#DEPREM
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) https://maps.google.com/maps?q=36.4067,27.1498&ll=36.4067,27.1498&z=8
24.04.2021, 12:05:41 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km
#Kandilli

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Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Akdeniz'de 3.4 şiddetinde deprem oldu!
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