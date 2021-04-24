Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Akdeniz'de 3.4 şiddetinde deprem oldu!

Son dakika haberine göre, Akdeniz'de deprem oldu. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Akdeniz, depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 24 Nisan 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ AKDENİZ DEPREMİNİ DUYURDU!

#DEPREM

ONIKI ADALAR (AKDENIZ) https://maps.google.com/maps?q=36.4067,27.1498&ll=36.4067,27.1498&z=8

24.04.2021, 12:05:41 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 5.0 km

#Kandilli