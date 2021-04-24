Son dakika: Ataşehir’de kısıtlamayı deldiler! Savunmaları pes dedirtti

CANIMIZ SIKKIN MORALİMİZ BOZUK

Mekanda kumar oynayarak basılan bir kişi ise ceza yememek için "Canımız sıkkın benim hastalığımı konuşuyorduk" diye kendini savundu Komiserim yanlış anlamayın sokağa çıkma kısıtlaması var ama biz burada oturuyorduk Polis ekipleri ve kumar oynayan kişiler arasında ilginç diyaloglarda yaşandı. Polis ekiplerini mekanda sadece oturduklarını ikna etmeye çalışan şahıs," evde de 3 kişi beraber oturuyoruz burada da 3 kişi oturuyoruz. Komiserim yanlış anlamayın sokağa çıkma kısıtlaması var ama içerideydik. Canımız sıkıldı" sözleriyle pes dedirtti.