SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den 'toz' uyarısı! Yeniden geliyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarları ile Güneydoğu Anadolu'ya taşınacağı tahmin edildiği bildirildi.