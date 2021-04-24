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Giriş Tarihi: 24.4.2021 17:50 Son Güncelleme: 24.4.2021 18:01

SON DAKİKA HABERİ: 'den 'toz' uyarısı! Yeniden geliyor

İHA
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den 'toz' uyarısı! Yeniden geliyor

Son dakika haberi: 15. Bölge Müdürlüğü, Bölgesi için Suriye kaynaklı toz uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarları ile Güneydoğu Anadolu'ya taşınacağı tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den 'toz' uyarısı! Yeniden geliyor
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