Son depremler: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Nisan 2021 Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi

Kandilli ve AFAD tarafından son dakika olarak depremler duyurulmaya devam ediyor. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından, son depremler listesine ilişkin detaylar merak konusu oluyor. En son Akdeniz'de deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Nisan 2021 Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi ve tüm detaylar…