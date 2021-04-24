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Haberler Yaşam Haberleri Son depremler: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Nisan 2021 Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi
Giriş Tarihi: 24.4.2021 12:51

: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Nisan 2021 Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Nisan 2021 Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi

Ülkemizde yaşanan listesi milyonların gündemine geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler hakkında bilgi veriliyor. En son depremlerden haberdar olmak isteyenler deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklinde sorulara cevap arıyor. İşte 24 Nisan 2021 Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi

Kandilli ve AFAD tarafından son dakika olarak depremler duyurulmaya devam ediyor. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından, son depremler listesine ilişkin detaylar merak konusu oluyor. En son Akdeniz'de deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Nisan 2021 Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi ve tüm detaylar…

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son depremler: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Nisan 2021 Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi
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