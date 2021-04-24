Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

Hatay'da yapılan uyuşturucu operasyonunda Suriye sınırında sazlık bir bölgede 61 kilogram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Oraganize Suçlarla Mücadele Şuube Müdürlüğü ekipleri F.Y. ve O.Y. isimli şahısların bi traktörün gizli bölmelerine saklamak sureti ile Suriye'den getirilecek olan uyuşturucu maddeyi, Ziyaret Hudut Karakol Komutanlığı'nın 41 nolu mevzi bölgesinden Türkiye'ye geçirecekleri bilgisini aldı. Hemen harekete geçen Jandarma narkotik köpeği Öğle'ninde katıldığı operasyonla sazlık bölge içerisine gizlenmiş, 61 kilo 95 gram ağırlığında takoz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili F.Y. ve O.Y. gözaltına alındı.