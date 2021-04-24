Suruç'ta silahlı kavga 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay dün gece geç saatlerde meydana geldi Şanlıurfa. nın Suruç İlçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri 1'i çocuk 5 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar Eyyüp D. İ. Halil DMehmet D., Müslüm D., ile 10 yaşındaki çocuk Eyyüp D. ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve vücutlarına isabet edilen saçma parçaları nedeniyle yaralandıkları, belirlenen 5 kişi tedavi altına alındı polis Mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlattı

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