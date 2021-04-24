Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Suruç'ta silahlı kavga 5 yaralı
Giriş Tarihi: 24.4.2021 09:17

Suruç'ta silahlı kavga 5 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suruç'ta silahlı kavga 5 yaralı

'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay dün gece geç saatlerde meydana geldi Şanlıurfa. nın Suruç İlçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri 1'i çocuk 5 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar Eyyüp D. İ. Halil DMehmet D., Müslüm D., ile 10 yaşındaki çocuk Eyyüp D. ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve vücutlarına isabet edilen saçma parçaları nedeniyle yaralandıkları, belirlenen 5 kişi tedavi altına alındı polis Mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlattı

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Suruç'ta silahlı kavga 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA