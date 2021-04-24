Tokat yüzünden baba ve ağabeyini öldürdü

Adana'da önceki gece evlerinin bahçesinde tartıştığı babası Halil Keser (75) ile ağabeyi Ufuk Keser'i (46) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan katil zanlısı Ferhat Keser (39) tutuklandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen katil zanlısının cinayeti, anne ve babasına bağırdığı için ağabeyinin kendisine tokat atması yüzünden işlediği ortaya çıktı.

"UYUŞTURUCUYU BIRAKR BİZİ BİTİRDİN"

Olay, 22 Nisan gecesi Merkez Yüreğir ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi 4199 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Ferhat Keser, eve uyuşturucu alarak geldi. Anne Cennet ile baba Halil Keser, oğullarına "Artık uyuşturucuyu bırak bizi bitirdin" diyerek tartıştı.

Bu sırada eve gelen Ufuk Keser, kardeşine anne ve babasına bağırmamasını söyledi. Anne ve babasına bağırmayı sürdüren Ferhat Keser'e ağabeyi tokat attı. Ferhat Keser, kendisine engel olmaya çalışan babasını daha sonra ağabeyini mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan baba olay yerinde ağabey ise hastanede hayatını kaybetti.

Olaydan sonra suç aleti bıçakla kaçmaya çalışan zanlı, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, ağabeyinin kendisine tokat atması yüzünden olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanırken baba ve oğul toprağa verildi.