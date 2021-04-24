Ukraynalı hırsızın planı polise takıldı

İstanbulÜsküdar'da bir banka şubesinden kasa kiralayan Ukraynalı Andru S. (50) kiralık kasa bölmesindeki diğer kasaları soymak isterken yakalandı. İki ay önce Türkiye'ye giriş yapan şüphelinin, 15 gün önce kiraladığı kasasına bakma bahanesiyle girdiği kasa odasındaki diğer kasalara anahtar uydurmaya çalıştığı tespit edildi. İçeriden uzun süre çıkmayan Andru S.'den şüphelenen banka görevlisi içeri girdiğinde, şüphelinin 15 kasanın anahtarı için yanına 15 ham anahtar getirdiğini ve kopyalarını almaya çalıştığını fark etti. İhbar üzerine gözaltına alınan Andru S. tutuklandı. Şüphelinin üzerinden 15 adet ham anahtar ile geçersiz yazılı dolar ele geçirildi.