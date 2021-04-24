Son dakika haberi: Mahkemede şok sözler! Ünlü ressamın profesör eşinin cezası belli oldu

Son dakika haberleri... 54 yaşındaki Ressam Şeli Benhabib, kendisinden 17 yaş büyük eşi jinekolog Prof. Dr. Moşe Benhabib'in kendisine şiddet uyguladığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek korunma talebinde bulunmuş, talebi kabul eden mahkeme 2 ay uzaklaştırma vermişti.

TEHDİTLER SAVURDU



Ressam Şeli Benhabib, eşi Moşe Benhabib'in son zamanlarda kendine karşı ölüm tehditlerinde bulunduğunu ileri sürerek savcılığa başvurdu. Ünlü ressam eşinin kendisine yönelik tehdit içerikli bazı konuşmalarını kayda alarak, "Yemin ediyorum, öyle adamlar tanıyorum ki mahvettiririm seni bak. Öyle adamların çocuklarını doğurtturdum ki yemin ediyorum sana var ya. Korkarsın adamları görmekten. Bak bir telefonuma bakar. Doğduğuna pişman ettiririm, yaşatmam sizi', Öyle dayılar var ki ayaktan vurdurur seni. Canınıza okuturum. Bir telefon ederim ağzını yüzünü s...ler. Seni öyle bir döveceğim ki Covid'de gidecek hastane bulamayacaksın, eşek oğlu eşek. Ben hayvan terbiyecisiyim." gibi sözler kullandığını iddia etti.