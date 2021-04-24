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Giriş Tarihi: 24.4.2021 11:14 Son Güncelleme: 24.4.2021 11:14

: Mahkemede şok sözler! Ünlü ressamın profesör eşinin cezası belli oldu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika haberi: Mahkemede şok sözler! Ünlü ressamın profesör eşinin cezası belli oldu

Son dakika haberleri... Ünlü ressam , kendisine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü eşi Prof. Dr. 'i savcılığa ihbar etti. Yapılan yargılamada bilirkişiye inceletilen telefon görüşmelerinde doktorun, eşine tehdit içerikli sözler sarf ettiği tespit edildi. Mahkeme, Prof. Dr. Benhabib'i 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

Son dakika haberleri... 54 yaşındaki Ressam Şeli Benhabib, kendisinden 17 yaş büyük eşi jinekolog Prof. Dr. Moşe Benhabib'in kendisine şiddet uyguladığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek korunma talebinde bulunmuş, talebi kabul eden mahkeme 2 ay uzaklaştırma vermişti.

TEHDİTLER SAVURDU

Ressam Şeli Benhabib, eşi Moşe Benhabib'in son zamanlarda kendine karşı ölüm tehditlerinde bulunduğunu ileri sürerek savcılığa başvurdu. Ünlü ressam eşinin kendisine yönelik tehdit içerikli bazı konuşmalarını kayda alarak, "Yemin ediyorum, öyle adamlar tanıyorum ki mahvettiririm seni bak. Öyle adamların çocuklarını doğurtturdum ki yemin ediyorum sana var ya. Korkarsın adamları görmekten. Bak bir telefonuma bakar. Doğduğuna pişman ettiririm, yaşatmam sizi', Öyle dayılar var ki ayaktan vurdurur seni. Canınıza okuturum. Bir telefon ederim ağzını yüzünü s...ler. Seni öyle bir döveceğim ki Covid'de gidecek hastane bulamayacaksın, eşek oğlu eşek. Ben hayvan terbiyecisiyim." gibi sözler kullandığını iddia etti.

5 AY HAPİS

Savcılık bilirkişiye incelettiği ses kayıtlarında doktorun, ressam eşine tehdit içerikli sözler sarf ettiğini belirledi. Rapor sonrası Prof. Dr. Moşe Benhabib hakkında dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Moşe Benhabib'in eşine yönelik tehdit içerikli sözler sarfettiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezası verdi.

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Son dakika haberi: Mahkemede şok sözler! Ünlü ressamın profesör eşinin cezası belli oldu
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