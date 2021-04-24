Vebitcoin sahibi İlker Baş kimdir, kaç yaşında, nereli? İlker Baş hayatı!

İlker Baş hayatı ile son dönemin en çok aranan isimleri arasında bulunuyor. Kripto para borsasında yaşanan skandaldan sonra Vebitcoin faaliyetleri durdurulduğu açıklanınca Vebitcoin sahibi İlker Baş kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Ağustos 2017 yılında Muğla'nın Menteşe ilçesinde kurulan kripto paranın kurucusunun hayatına dair sorgulamalar arttı. İlker Baş'ın yaşı ve kimliğine dair kişisel bilgilerine dair ayrıntılar bilinmese de; Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017 yılında kurduğu öğrenildi. İşte İlker Baş hayatı ve hakkındaki tüm detaylar…
Vebitcoin sahibi İlker Baş son günlerde hayatıyla öne çıkan isimler arasında gündem oldu. Son olarak Vebitcoin işlem durdurma kararı alınca gündem olan İlker Baş hayatı ile ilgili detaylar şöyle;
İlker Baş'ın yaşı ve kimliğine dair kişisel bilgilerine dair ayrıntılar bilinmese de; Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017 yılında kurduğu öğrenildi. Vebitcoin sahibi İlker Baş'ın aslen Muğlalı olduğu biliniyor. Doğum tarihi bilinmemesine karşılık 40'lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.
İlker Baş yaklaşık 4 yıllık şirketinin adresini sürekli değiştirdiği ortaya çıktı. Baş ilk olarak şirketi "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurdu. Sonrasında "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine şirket merkezini taşıdı. Son olarak ise "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresini şirket genel merkezi olarak belirledi.
Ticaret Sicil Kayıtlarına göre Muğla Menteşe'de, 50 bin lira sermaye ile Ağustos 2017'de kurulan Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, internet sitesinden yaptığı açıklamayla faaliyetlerini durduğunu duyurdu. Sitedeki açıklama şöyle:
"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."
Muğla merkezli, Vebitcoin kripto para şirketinin kurucusu İlker Baş, daha önce 'Kazandım' adıyla iddaa bayisi işletiyormuş. İlker Baş ayrıca, Muğla Ticaret Odası Meclis üyeliği de yapmış.