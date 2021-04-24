Vebitcoin sahibi İlker Baş kimdir, kaç yaşında, nereli? İlker Baş hayatı!

Türk kripto para borsası VeBitcoin'in kurucusu İlker Baş hayatı son günlerde merak ediliyor. Son olarak Vebitcoin, faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurulunca İlker Baş kimdir, kaç yaşında, nereli, kaçtı mı ve nerede sorularına yanıt aranmaya başlandı. Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrasında sitesini kapatması üzerine İlker Baş’ın hayatı gündem olurken biyografisine dair pek bir bilgi bulunmuyor. Vebitcoin sahibi İlker Baş'ın aslen Muğlalı olduğu biliniyor. 40'lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

İlker Baş hayatı ile son dönemin en çok aranan isimleri arasında bulunuyor. Kripto para borsasında yaşanan skandaldan sonra Vebitcoin faaliyetleri durdurulduğu açıklanınca Vebitcoin sahibi İlker Baş kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Ağustos 2017 yılında Muğla'nın Menteşe ilçesinde kurulan kripto paranın kurucusunun hayatına dair sorgulamalar arttı. İlker Baş'ın yaşı ve kimliğine dair kişisel bilgilerine dair ayrıntılar bilinmese de; Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017 yılında kurduğu öğrenildi. İşte İlker Baş hayatı ve hakkındaki tüm detaylar…

İLKER BAŞ KİMDİR?

Vebitcoin sahibi İlker Baş son günlerde hayatıyla öne çıkan isimler arasında gündem oldu. Son olarak Vebitcoin işlem durdurma kararı alınca gündem olan İlker Baş hayatı ile ilgili detaylar şöyle;