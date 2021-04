Vebitcoin sahibi İlker Baş kimdir, kaç yaşında, nereli? İlker Baş hayatı!

İLKER BAŞ KİMDİR?

İlker Baş'ın yaşı ve kimliğine dair kişisel bilgilerine dair ayrıntılar bilinmese de; Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017 yılında kurduğu öğrenildi. Vebitcoin sahibi İlker Baş'ın aslen Muğlalı olduğu biliniyor. Doğum tarihi bilinmemesine karşılık 40'lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

İlker Baş yaklaşık 4 yıllık şirketinin adresini sürekli değiştirdiği ortaya çıktı. Baş ilk olarak şirketi "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurdu. Sonrasında "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine şirket merkezini taşıdı. Son olarak ise "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresini şirket genel merkezi olarak belirledi.