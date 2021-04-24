Vefalı sokak köpeğine köylüler sahip çıktı

Edirne'de Salı gününden beri haber alınamayan, kendisine ait balıkçı teknesinin de yerinde olmadığı belirlenince Tunca Nehri'nde arama çalışması başlatılan Abdi Özer'in (80) beslediği, çalışmalar sırasında ekiplerin yanından ayrılmayan sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı.Yolüstü Köyü Muhtarı Ahmet Bolu, "Birkaç hayvansever de aradı ama biz verme taraftarı değiliz. Ben kendim bakmak istiyorum" dedi.Öte yandın Yolüstü köyünde salı günü evden çıkan Abdi Özer'den bir daha haber alınamadı. Nejat Özer'i arama çalışmaları devam etti.Kurbağa adamların su altında, AFAD ekiplerinin zodyak botla, köylülerin ise kendilerine ait kayıklarla su yüzeyinden yaptığı aramalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı.Çalışmalar sırasında Özer'in her gün beslediği sokak köpeği de bölgede bekledi. Ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek, gözünü sudan ayırmadı.