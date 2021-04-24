Yeni haftanın Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’nda!

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Toplantının en önemli konuları arasında; Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, tam kapanma var mı soruları ile AVM'lerin kapatılması gibi durumlar yer alıyor. Pek çok önemli konunun istişare edileceği Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. 2 haftada bir bir araya geleceği açıklanan Kabine'nin 26 ya da 27 Nisan tarihinde toplanması ön görülüyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı'nın da konuşma yapması bekleniyor.