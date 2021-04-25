1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs’ta nereler açık olacak; kargo ve PTT açık mı?

Nisan 2008'de Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanması kabul edilen 1 Mayıs, 2009 yılında ise Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi tatil ilan edilmiştir. Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs tarihinde kamu daireleri, banka gibi kurum ve kuruluşlar faaliyetlerine ara vermektedir.

1 MAYIS TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 MAYIS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için bankalar bu tarihte hizmet vermemektedir. Ayrıca 1 Mayıs bu sene fiziki banka hizmetlerinin tatil olduğu Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Resmi tatil olduğu için 1 Mayıs'ta bankalar çalışmamaktadır. Bankalardan işlemlerini yapacak olan vatandaşlar, bunun için ilk mesai saatini beklemesi gerekmektedir.

1 MAYIS'TA KARGO ŞUBELERİ AÇIK MI?

1 Mayıs'ta kargolar hafta sonu hizmet saatleri doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Kargo işlemlerinizi gerçekleştirmek için kargo firmanızı aramanız faydalı olacaktır.

1 MAYIS'TA PTT ŞUBELERİ ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil olduğundan dolayı 1 Mayıs'ta PTT şubeleri kapalıdır ve çalışmamaktadır.