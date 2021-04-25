13 yaşındaki kız, internetten tanıştığı genç için evden kaçtı

Tekirdağ'da, ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki kız çocuğu, internetten tanıştığı yabancı uyruklu Samer K. ile buluşmak için İstanbul'a gitti. Kızlarının evden kaçtığını öğrenen aile, Esenyurt'taki adrese gelerek kızlarını geri götürmek istedi. Ancak Samer K. ve evde bulunan Suriyeli 4 kişi, 13 yaşındaki kızı ailesine teslim etmek istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Suriyeli grubun, kızı çatıya çıkararak kaçırmak istemesiyle kavga sokağa taştı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, silahla havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Evde arama yapan polis, Suriyeli 5 kişiyi ve çatıya gizledikleri kızı gözaltına aldı. Kız çocuğu ailesine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.