29 bin 500 kişinin borcu ödendi

Gaziantep'te, Osmanlıdan günümüze gelen kadim bir yardımlaşma geleneği olan Zimem Defteri uygulamasıyla 29 bin 500 ailenin ait bakkal ve fırın borçları ödendi.

Gaziantep Valiliği fuayesinde gazetecilerle bir araya gelen Vali Davut Gül, İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Ekipleri tarafından tespit edilen mahallelerdeki bakkal ve fırınların veresiye defterlerinin tek tek incelenerek borçların silindiği kaydetti.

Zimem Defterinin kadim bir gelenek olduğunu anımsatan Vali Gül, "Dün arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada hayırseverlerimizin bağışladığı 5,2 milyon lira ile 29 bin 500 hemşerimizin 520 işletmeye olan borçları ödendi. Zimem Defteri projemize destek olan Erdemoğlu ailesi, Köksan, Jülide Konukoğlu, Gülsan, Ata Prefabrik, MÜSİAD, Altunkaya, Selçuk İplik, Yüksel Altun ve Aldukadir Çopur'a teşekkür ederim" dedi.