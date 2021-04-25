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Giriş Tarihi: 25.4.2021 13:04

41 yaşındaki doçent koronaya yenildi

ABBAS ÇAKAR
41 yaşındaki doçent koronaya yenildi

Kısa bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıkan ve kaldırıldığı hastaneden entübe olan Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Eylem Apaydın, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kısa bir süre önce rahatsızlanan ve yaptırmış olduğu Covid-19 testinin pozitif çıkması ile hastanede tedavi altınan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Eylem Apaydın (41) önceki gün entübe olarak yoğun bakım servisine alındı.

Ancak durumu daha da kötüleşen Apaydın, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmit Akpınar Mahallesi Arızlı Toki Evlerinde oturan ve ölümü ile yakın dost ve akrabalarının yanı sıra Kocaeli Üniversitesini de yasa boğan Apaydın'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.

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41 yaşındaki doçent koronaya yenildi
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