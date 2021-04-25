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Giriş Tarihi: 25.4.2021 13:05

438 ailenin Ramazan temizliği Haliliye Belediyesinden

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
438 ailenin Ramazan temizliği Haliliye Belediyesinden

, yürüttüğü evde bakım hizmetini Ramazan ayı boyunca da sürdürüyor. 438 ailenin yararlandığı evde bakım hizmeti, yaşlıların yüzlerini güldürüyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin evde bakım hizmetinden 438 aile yararlanıyor. Ailelerin evleri görevliler tarafından temizlenirken, kişisel bakım kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların tıraşları da yapılıyor. Ramazan ayı boyunca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen hizmet kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, evlerin köşe bucak temizliğini yaparken, ev sahiplerinin de taleplerine yanıt veriyor.

HİZMETE ERİŞİM, BİR TELEFON KADAR YAKIN

Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen Haliliyeli vatandaşlar, 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezin, arayarak kayıtlarını yaptırabiliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyonca da gerekli değerlendirmeler yapılarak, kayıtlar onaylanıyor.

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438 ailenin Ramazan temizliği Haliliye Belediyesinden
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