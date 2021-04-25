560 yıllık tarihi çarşı yenileniyor

İstanbul'da ticaretin ve dünyanın bir çok ülkesinden ziyaretçinin uğrak yeri olan 3 bin 500 dükkanın bulunduğu Kapalıçarşı 1461de kuruldu. 560 yıllık tarihe sahip 42 bin metrekarelik alana sahip Kapalıçarşı içinde 2 bin 486 dükkan bulunuyor. Çarşının kapıları 18 hana açıldığından buradaki dükkanlarla birlikte toplam 3 bin 500 civarında dükkan yer alıyor.

PANDEMİ İLE BİRLİKTE ZİYARETÇİ SAYISI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın İstanbul'un en gözde tarihi çarşısı olduğunu belirterek Pandemi ile birlikte ziyaretçi sayısının da düştüğünü rakamlarla anlattı. Kurtulmuş, "Kapalıçarşı'ya 2018'de 41 milyon ziyaretçi, 2019 yılında da 42 milyon ziyaretçi geldi. Her yıl bir milyon ziyaretçi arttığı için 2020 yılında da 43 milyon ziyaretçi gelmesini bekliyorduk ama salgın dolayısıyla bunun yarısı 21,5 milyon ziyaretçi geldi. Ziyaretçi sayımız yarı yarıya düştü. Salgın bitiminde tekrar normal hayatı geçersek 40 lı rakamların üzerine çıkacağız" dedi.

PANDEMİNİN TÜM KURALLARI ÇARŞIDA UYGULANIYOR

Çarşıda salgınla mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe konusuna dikkat ettiklerini, dezenfeksiyon çalışmalarının olduğunu, sürekli anonslar yaptıklarını ve dükkanlara bildirimlerde bulunduklarını dile getiren Kurtulmuş, çarşının klimalarla değil, camlarla havalandırmasının sağlandığını söyledi.

KAPALIÇARŞININ RESTORASYONU 2022 YILININ YAZINDA BİTECEK

Kapalıçarşı'daki restorasyon çalışmalarının 2022 yılının yazında bitirilmesinin planlandığını belirten Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Kapalıçarşı;daki tadilat sürecinin 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Kanunu kapsamında başladı. Kapalıçarşı bir anıt eser ve kültür mirasıdır. Buradaki restorasyonun Anıtlar Kurulu;nun proje ve planlama desteği ve izniyle yapılıyor. Ömürlük bir iş yapıyoruz; Kapalıçarşı Yönetim Kurulu olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile beraber ;Kapalıçarşı'nın Beden Duvarlarının ve Sokaklarının Düzenlenmesine İlişkin protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında, Kapalıçarşı'nın alt zemininin, beden duvarlarının ve iç tavanlarının restore edilmesi için büyük bir restorasyon sürecine başladık. Şu anda geldiğimiz noktada, hızlı bir şekilde zeminimizin yenilenmesinde ilerleme var. Burası ticaret yeri olduğu için kapalı olduğu saatlerde restorasyon çalışmaları yapılıyor. Geceleri ve hafta sonları çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumartesi ve pazar günü restorasyon çalışması yapıyoruz. Zemin çalışması ve üzerine 8 santimlik traverten doğal taşın döşenmesi işini yapıyoruz. Üzerinden rahatça araçların geçeceği bir taş. Ömürlük bir iş yapıyoruz. Bu malzemelerin kullanılmasına da Anıtlar Kurulu izin vermiştir. Kapalıçarşı'da en son 1980'de restorasyon yapıldı. Bu dönemde çok hızlı ilerliyoruz. Yerin zemini bittikten sonra ana caddedeki özellikle işgaliyeler kalkacak ve çarşının beden duvarları yapılacak. Daha sonra çarşının iç tavan, kalem ve tezyinat işleri yapılacak, Çarşımıza yakışır, çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Kapalıçarşı hem kültür hem sanat hem tarih hem ticaret açısından turistlerin uğrak yeridir. Buraya çok önemli bir yatırım yapılıyor. Bunun yarısını kat malikleri, yarısını da kamu karşılıyor. Dolayısıyla kamunun desteğiyle burada çok büyük bir iş tamamlanmış olacak. Burada kamunun desteği olmadan bir şey yapmak mümkün değil. Yönetimimizde kamu vardır, Vali Yardımcısı, Fatih Belediye Başkan Danışmanı, Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi ve Vakıflar Bölge Müdürü vardır. Onların da nezaretinde olan Yönetim Kurulu toplantılarımız ve birlikte hareket ettiğimiz gerçeğinden hareketle şunu söylüyorum. Her şey yasaldır, hukukidir ve Kapalıçarşımızın menfaatleri içindir." şeklinde konuştu.

"KAPALIÇARŞI'NIN İÇİNDE KÜRKÇÜLER ÇARŞISINDA ETKİNLİK ALANI KURULACAK"

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu üyelerinden Derici Rezal Koç, "Kapalıçarşı'da 30 bin insan var. 45 milyona yakın insan ziyarete geliyor. Ekonominin kalbinin attığı bir yer. Canlı döviz borsası dahi buradan yönleniyor. Galataport'un tamamlanması ile ziyaretçi sayısının dahada da artması bekleniyor. 40 bin metrekarelik bir alan olarak dünyadaki en büyük kapalı ticaret alanı. Kapalıçarşı'nın restorasyonu tamamlandıktan sonra Kürkçüler Çarşısı'nda bir etkinlik alanı da açılacak. 52 hafta 52 organizasyonla Kapalıçarşı'da müzik, söyleşi, sergiler ve defileler gibi etkinlikler yapılacak. Kapalıçarşı hep canlı kalacak." dedi.

"GÖKDELENLERDE KULLANILAN ELEKTİRİK SİSTEMİ KULLANILACAK"

Kapalıçarşı esnaflarından ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Özboyacı, "5 yıl önce İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesinin girişimi ile Kapalıçarşı'nın yüzyıllardır yapılmayan çatısı yapıldı. Nurosmaniye Camisinden Beyazıta kadar çatı yapıldı. Kapalıçarşı'da 'Allah ticaret yapanı sever' yazısı vardır. Rahmetli Kadir Topbaş zamanında tüm yeraltı su şebekeleri değiştirildi. Beden duvarlarının sağlamlaştırılıp boyanması, vitrin cephelerinin tek düze hale getirilmesi, elektrik tesisatlarının değişimi, basbar denilen ve gökdelenlerde kullanılan sistem getirildi. Artık elektrik kesintisi olmayacak. Yıl sonunda pırıl pırıl bir Kapalıçarşı'ya kavuşacağız. Kapalıçarşı'yı daha yüzyıllarca ayakta tutacağız." dedi.

"ÖNEMLİ İNSANLARIN GELDİĞİ ÇARŞI YÜZYILLARDIR BAKIMSIZ KALMAKTAN KURTULACAK"

Kapalıçarşı'nın 54 yıllık kuyumcu esnaflarından Mehmet Cümbüş, "Kapalıçarşımız Osmanlı döneminden yakın zamana kadar kıymetli madenler, borsa görevini gören yerdir. Her sektörün bulunduğu yaklaşık 600 yıllık tarihi bir mekandır. Dünyanın sayılı insanları özellikle buraya uğrayıp alışveriş yapıp bu atmosferi yaşadıkları bir mekandır. Önemli kişilerin geldiği bu mekanında yüzyıllardır bakımsız halinden kurtulup güzel bir yer haline getirilmesi Türkiye'nin vitrini olacaktır. Hem ülke ekonomisi hem de turist sayısının artmasına büyük katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

KAPALIÇARŞI YENİLENİNCE ESNAFDA MUTLU OLACAK

Kapalıçarşı'da esnaflık yapan Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Genel Sekreteri Enis Zipak, "Kapalıçarşı'da kuyumcu, halıcı, derici ve turistik eşyacılardan oluşan binlerce esnaf var. Kapalıçarşı'nın yenilenmesi ve turizme kazandırılması hepimizi mutlu edecektir. Hem işyerleri düzgün ve sağlam bir yapıya sahip olacak hem de ziyaretçi sayısı artarak özlenen Kapalıçarşı ortaya çıkacaktır." dedi.