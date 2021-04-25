Adıyaman Valisi sosyal hizmetler tarafından korunan vatandaşları ziyaret etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte bulunan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Kadın Konuk Evi, Adıyaman Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Özel Yuvamız Bakım Merkezi ve Vartana Çocuk Evleri Sitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Şube Müdürlerinin eşlik ettiği Vali Çuhadar, buralarda yürütülen çalışmalar ile ihtiyaç sahiplerine verilen hizmetler ve projeler hakkında Çelik'ten bilgi aldı.

Buralarda koruma ve bakım altındaki çocuklarla sohbet eden Çuhadar, bir çocuğun doğum günü dolayısıyla hazırlanan doğum günü pastasını çocuklarla birlikte keserek yeni yaşını kutladı.

Çuhadar, Vartana Çocuk Evleri Sitesinde ise Toprak, Su ve Çocuk Projesi kapsamında, çocukların rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla kurulan seralar, süs bitkileri, hobi bahçeleri, atölyeler ve çocukları geliştirmeye odaklı yapılan proje sahasını gezdi.

Vali Çuhadar, "Devletimizin koruması altında bulunan bu çocuklarımıza anne ve baba sevgisini ve sıcaklığını yaşatmak bizlerin insanlık görevidir. Milletimizin devletimize emanet ettiği bu çocukları kendi çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Bizlere emanet edilen çocuklarımızın en iyi şartlarda yaşamlarını devam ettirmeleri, eğitimlerini tamamlamaları ve hayata en iyi şekilde hazırlanmalar için devletimizin bütün imkânlarını en iyi şekilde yansıtıyoruz. Çocuklarımızın mutlu olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Bugün hepsini yakından tanıma ve yaşam alanlarını görme fırsatımız oldu. Tertemiz, sıcak ev ortamında, birer anne, abla şefkati içerisinde hayatlarına devam ettiklerini gördük ve bundan büyük mutluluk duydum. Çocuklarımıza böylesine sıcak bir ortam oluşturarak yurt ortamı yerine aile sıcaklığını aratmayan ev ortamında mutlu bir şekilde hayatını devam ettirmeleri noktasında gereken hassasiyeti gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürümüz Fehmi Çelik'e ve personeline teşekkür ediyor, çalışmaların aynı titizlikle devamını diliyorum." dedi.