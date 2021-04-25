Ağaçları tarihi esere dönüştürüyor

Yaklaşık 30 yıl önce evinde ağaç oymacılığına heves ederek başladığı mesleğine, bugün açtığı işyerinde halen devam ediyor. Önceleri tahta parçalarını birbirine yapıştırarak yaptığı maketler ilgi görünce işini geliştirerek, Ahlat ve çevresinde bulunan tarihi eserlerin maketini yapmaya başladı. Maketler ilgi görünce de bu işi ticarete dönüştürdüğünü belirten Pirhasanoğlu, bir taraftan sevdiği ağaç oymacılığı işini yaptığını, diğer taraftan da bir kültürü geleceğe aktardığını söyledi.

Muzaffer Pirhasanoğlu, yaptığı eserleri sosyal medya hesapları üzerindende satışa sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ahlat'ta bulunan kümbetlerin maketlerini çıkarıyorum. Bu mesleğe ilk olarak hobi amaçlı başlamıştım. Evde maketlerin üzerine ahşabı yapıştırarak devam ettim. İlk başlarda olan acemi çalışmalarımdan sonra daha ilerleterek kümbetleri görünür hale getirdim. Kütük ve cevizi işlemeye başladım. Yöremizdeki tüm tarihi eserlerin ve Ahlat'ta bulunan kümbetlerin maketlerini yapıyorum. Bu bölgede bulunan tüm tarihi eserlerin görseliyle hemen hemen aynı şekilde maketini çıkarıyorum. Hobiyi zamanla sanata çevirdim. Kendimi bir kültür aktarıcısı olarak görüyorum. Pazarlamalarımız internet üzerinden oluyor. Ayrıca burada memurluğunu tamamlamayı gidenlere yada yerli ve yabancı turistlere Ahlat'tan bir hatıra olarak satışlarımızı yapıyoruz. Pandemi nedeniyle satışlarımız çok düştü."

Pirhasanoğlu, Ahlat'ta bulunan 14 kümbetin yanı sıra, Ağrı Doğubeyazıt'ta bulunan İshakpaşa Sarayı, Nuh'un gemisi, Bitlis'in simgesi durumda olan 5 minare gibi figürleri de yapıyor. Ayrıca ahşaptan araba ve süs eşyaları da üreterek satışa sunuyor.