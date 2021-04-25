Aile içi dehşet

Adana'da, önceki gece evlerinin bahçesinde tartıştığı babası Halil Keser (75) ile ağabeyi Ufuk Keser'i (46) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan katil zanlısı Ferhat Keser (39) tutuklandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen katil zanlısının cinayeti, ağabeyinin kendisine tokat atması yüzünden işlediği ortaya çıktı.



'BİZİ BİTİRDİN'

Olay, 22 Nisan gecesi Merkez Yüreğir ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi 4199 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Ferhat Keser, eve uyuşturucu alarak geldi. Anne Cennet ile baba Halil Keser, oğullarına "Artık uyuşturucuyu bırak, bizi bitirdin" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada eve gelen Ufuk Keser, kardeşine anne ve babasına bağırmamasını söyledi. Anne ve babasına bağırmayı sürdüren Ferhat Keser'e ağabeyi tokat attı. Ferhat Keser, kendisine engel olmaya çalışan babası ve ağabeyini bıçakladı. Baba olay yerinde ağabey ise hastanede hayatını kaybetti. Suç aleti bıçakla kaçmaya çalışan zanlı, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı. Ferhat Keser, emniyetteki ifadesinde ağabeyinin kendisine tokat atması yüzünden olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanırken, baba ve oğlu toprağa verildi.