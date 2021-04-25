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Giriş Tarihi: 25.4.2021 12:22

Alanya'da Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koranaya yenildi

MEHMET AL
Alanya'da Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koranaya yenildi

'nın Alanya İlçesi'nde Kıbrıs gazisi 68 yaşındaki emekli başkomiser Nusret Şahin, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Antalya'nın ilçelerinden Alanya'da yaşayan 1 çocuk babası Kıbrıs gazisi emekli başkomiser Nusret Şahin (68), bir süre önce koranavirüse yakalandı. İlçedeki özel bir hastanede tedavisi süren Şahin, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Şahin dün doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Kıbrıs gazisinin cenazesi ikindi namazının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede eşi Şenol Şahin ve kızı güçlükle ayakta dururken Şenol Şahin kısa süreli baygınlık geçirdi.

Cenazeye asker ve polisler de katılırken Muharip Gaziler Derneğini temsilen Kıbrıs Gazisi Arif Albayrak da cenazeye katılarak Şenol Şahin'e başsağlığı diledi.

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Alanya'da Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koranaya yenildi
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