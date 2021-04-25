Alanya'da not bırakıp gazla canına kıydı

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde İstanbul nüfusuna kayıtlı 37 yaşındaki Çiğdem Ö, evinde kimsenin olmadığı bir sırada canına kıydı. Yakınlarının ulaşamaması sonucu ortaya çıkan korkunç olay sonrası eve giden jandarma ekibi, Çiğdem Ö'yü cansız buldu. Evde piknik tüpü gazının açık olduğu, yoğun gaz kokusu bulunduğu belirlenirken, "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın" yazılı bir de not bulundu.

Çiğdem Ö'nün canına kıyarken bıraktığı notla eve gelenleri korumak istemesi yürekleri dağladı. Çiğdem Ö'nün cansız bedeni Covid-19 testi ve otopsi için morga kaldırıldı.

Çiğdem Ö'nün uzun süredir eşinden ayrı olarak çocuğuyla yaşadığı, "Bugün kendimi iyi hissetmiyorum" diyerek çocuğunu bugün sabah saatlerinde evine yakın oturan annesine bıraktığı bildirildi.