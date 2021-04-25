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Giriş Tarihi: 25.4.2021 20:28

Amcasının oğlunu, hayvanları bahçesine girdiği için öldürdü

ABBAS ÇAKAR
Amcasının oğlunu, hayvanları bahçesine girdiği için öldürdü

Kandıra ilçesi Bollu Mahallesinde  yaşanan olayda,,   hayvanlarının bahçesine girmesi sonucu  tartıştığı kuzeni 'ı silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Üzeyir Türkyılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurt

Kocaeli Kandıra İlcesi Bollu Mahallesinde meydana gelen olayda İsmail Türkyılmaz, amcasının oğlu olan 56 yaşındaki Üzeyir Türkyılmaz'a ait hayvanların kendi bahçesine girerek zarar vermesi sonucu kendisi ile tartışmaya sözlü olarak başlayan tartışmanın bir anda büyümesi üzerine İsmail Türkyılmaz, üzerinde bulunan tabancası ile amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz'a ateş etti. Yaralanan Üzeyir Türkyılmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerin tarafindan ambulansla Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi atlına alındı. İsmail Türkyılmaz olay yerine gelen jandarma ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken ağır yaralanan Üzeyir Türkyılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Üzeyir Türkyılmaz'ın daha önce de İsmail Türkyılmaz ile aralarında benzer nedenlerden dolayı zaman zaman tartışma yaşandığı öğrenildi.
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Amcasının oğlunu, hayvanları bahçesine girdiği için öldürdü
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