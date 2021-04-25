Antalya bu gençlere ağlıyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Şemsi Akarca (22) ile arkadaşı Hakan Sert (22) yaşamını yitirdi.

Kaza, Korkuteli- Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Şemsi Akarca yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Korkunç kazada iki genç olay yerinde hayatlarını kaybetti. İki gencin cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsini ardından cenazeler ailelere teslim edildi.

Yaşana korkunç kazanın ardından motosiklet sürücüsü Şemsi Akarca'nın, Antalya'nın ünlü lokantalarından birinin sahibi olan Cumhur Akarca'nın oğlu olduğu ortaya çıktı. Kentte üzüntü yaratan kazanı ardından binlerce motosikletçi ve arkadaşları sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı. İki gencin cenazesi Antalya'da gözyaşları içinde toprağa verildi.