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Giriş Tarihi: 25.4.2021 10:21

teröristine ‘devrimci’ dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
ASALA teröristine ‘devrimci’ dedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları hakkındaki ‘soykırım’ ifadesini kullanmasının ardından ABD’yi kınadığını belirten İBB Başkanı 'na destek mesajı atan Ermeni asıllı aktivist Arlet Natali Avazyan’ın 1982 yılında Esenboğa Havalimanı yolcu salonundaki 9 vatandaşı katleden ve 72 kişiyi de yaralayan teröristi Levon Ekmekçiyan’ı sosyal medyada devrimci olarak sunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD'nin 1915 olayları hakkındaki 'soykırım' ifadesini kullanması sonrası bir açıklama yaparak ABD'yi kınadığını ifade etti. Aktivist Arlet Natali Avazyan ise "Bin tane oyum olsun bini de yine sana başkan. Biz senin insani yönünü çok sevdik, kalbini sevdik" ifadelerini kullandı. İBB haberleri sosyal medya hesabı da bunu sosyal medyadan duyurdu.

ASALA TERÖRİSTİNE DESTEK ÇIKTI, 'DEVRİMCİ' OLARAK SUNDU

Ermeni asıllı aktivist Arlet Natali Avazyan'ın 1982 yılında Esenboğa Havalimanı yolcu salonundaki 9 vatandaşı katleden, 72 kişiyi de yaralayan ASALA teröristi Levon Ekmekçiyan'ı devrimci olarak sunduğu ortaya çıktı. Sosyal medyadan geçmiş yıllarda Ekmekçiyan'ın fotoğrafını paylaşarak destek mesajı attan Arlet Natali Avazyan'ın, Ekmekçiyan ile ilgili destek mesajında, "12 Eylül'ün ortak vicdan arayışında bir Ermeni devrimci. Levon Ekmekçiyan" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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ASALA teröristine ‘devrimci’ dedi
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