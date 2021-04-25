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Giriş Tarihi: 25.4.2021 17:22

’de kaçak silah imal eden 2 şüpheli, yakalandı

DHA
Ataşehir’de kaçak silah imal eden 2 şüpheli, yakalandı

’de kaçak silah imalat edip, piyasaya süren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ve Pendik’te bulunan imalathanede yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İmalathaneye baskın anı, kameraya kaydedildi.

Polis ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında O.K. isimli bir kişinin silah imalatı yapıp N.A., isimli kişi aracılığıyla piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, dün akşam saat 19.00'da N.A.'yı, Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde otomobilinde yakalayıp, gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, O.K.'yi de Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde yakaladı.

O.K.'nin Maltepe'de bulunan evi ile Pendik Kavakpınar Mahallesi'ndeki kaçak silah imalathanesinde yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız silah, 1 kurusıkı tabanca, 33 fişek, 30'ar icra yayı, icra mili ve silah pimi, 10 boş şarjör, 15 namlu ele geçirildi. Baskın kameralarca görüntülendi. Gözaltına alınan N.A. ve O.K., bugün adliyeye sevk edildi.

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Ataşehir’de kaçak silah imal eden 2 şüpheli, yakalandı
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