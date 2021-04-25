Avcılar'da korkunç olay! 5'inci kattan atlayan şahıs hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında Avcılar Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ailevi nedenlerden dolayı intihar etmek isteyen T.Y. isimli erkek şahıs kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen ve yıkımı beklenen 5 katlı bir binanın çatısına çıktı.
İTFAİYE BRANDA AÇTI
Şahsı görenler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de şahısın bulunduğu yerin altına branda açtı.
BRANDANIN TERSİ YÖNÜNE KOŞARAK ATLADI
Çatıya çıkan polis ekipleri şahsı inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak, tüm çabalara rağmen ikana olmayan şahıs, brandanın tersi yönüne koşarak aşağıya atladı.