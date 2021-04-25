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Giriş Tarihi: 25.4.2021 21:56 Son Güncelleme: 25.4.2021 22:00

'da korkunç olay! 5'inci kattan atlayan şahıs hayatını kaybetti

İHA
Avcılar'da korkunç olay! 5'inci kattan atlayan şahıs hayatını kaybetti

’da bir kişi kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak aşağıya atladı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan şahsın atlama anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Avcılar Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ailevi nedenlerden dolayı intihar etmek isteyen T.Y. isimli erkek şahıs kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen ve yıkımı beklenen 5 katlı bir binanın çatısına çıktı.

İTFAİYE BRANDA AÇTI

Şahsı görenler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de şahısın bulunduğu yerin altına branda açtı.

BRANDANIN TERSİ YÖNÜNE KOŞARAK ATLADI

Çatıya çıkan polis ekipleri şahsı inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak, tüm çabalara rağmen ikana olmayan şahıs, brandanın tersi yönüne koşarak aşağıya atladı.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahsın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahısın atlama anı da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
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Avcılar'da korkunç olay! 5'inci kattan atlayan şahıs hayatını kaybetti
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