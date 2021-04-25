Avcılar'da korkunç olay! 5'inci kattan atlayan şahıs hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında Avcılar Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ailevi nedenlerden dolayı intihar etmek isteyen T.Y. isimli erkek şahıs kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen ve yıkımı beklenen 5 katlı bir binanın çatısına çıktı.