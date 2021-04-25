Baba ve kız korona virüsten aynı gün hayatını kaybetti

Trabzon'un Çaykara İlçesi Maraşlı Mahallesinden emekli öğretmen 88 yaşındaki Alay Balçık ile kızı 60 yaşındaki Sabahat Balçık geçtiğimiz hafta korona virüse yakalandı.

Bir süredir Of devlet hastanesinde korona virüs tedavisi gören 88 yaşındaki Alay Balçık ve 60 yaşındaki kızı Sebahat Balçık bir kaç saat arayla hayatlarını kaybetti. Aynı gün hayatını kaybeden Baba ve kızın cenazeleri ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maraşlı Mahallesindeki aile mezarlığında Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler altında yan yana toprağa verildi.