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Giriş Tarihi: 25.4.2021 22:14 Son Güncelleme: 25.4.2021 22:25

Baba ve kız korona virüsten aynı gün hayatını kaybetti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Baba ve kız korona virüsten aynı gün hayatını kaybetti

'da Korona virüs nedeniyle hastanede tedavi gören baba kız aynı gün hayatını kaybetti. Baba ve kızı Korona virüs tedbirleri kapsamında aile mezarlığında yan yana toprağa verildi

Trabzon'un Çaykara İlçesi Maraşlı Mahallesinden emekli öğretmen 88 yaşındaki Alay Balçık ile kızı 60 yaşındaki Sabahat Balçık geçtiğimiz hafta korona virüse yakalandı.

Bir süredir Of devlet hastanesinde korona virüs tedavisi gören 88 yaşındaki Alay Balçık ve 60 yaşındaki kızı Sebahat Balçık bir kaç saat arayla hayatlarını kaybetti. Aynı gün hayatını kaybeden Baba ve kızın cenazeleri ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maraşlı Mahallesindeki aile mezarlığında Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler altında yan yana toprağa verildi.

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Baba ve kız korona virüsten aynı gün hayatını kaybetti
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