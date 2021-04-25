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Giriş Tarihi: 25.4.2021 21:34

Balaban kuşu ’da görüldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Balaban kuşu Şanlıurfa’da görüldü

’da dünyada nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan Balaban kuşu görüldü.

Şanlıurfa'nın kırsal mahallesinde dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan balaban kuşu açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüş halde bulundu. Vatandaş tarafından yol kenarında bulunan balaban kuşu Çevre ve Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi


Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize vatandaşlarca bitkin bir Balaban kuşunun bulunduğu bilgisinin gelmesi üzerine merkez ekibimiz kırsal mahalleye intikal etmiş ve Balaban kuşunu alarak tedavi edilmek üzere merkeze nakletmişlerdir. Merkezde yapılacak tedavi sürecinden sonra Balaban kuşu doğal yaşam alanına bırakılacaktır. Duyarlıklarından dolayı vatandaşımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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Balaban kuşu Şanlıurfa’da görüldü
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