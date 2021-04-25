Balaban kuşu Şanlıurfa’da görüldü

Şanlıurfa'nın kırsal mahallesinde dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan balaban kuşu açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüş halde bulundu. Vatandaş tarafından yol kenarında bulunan balaban kuşu Çevre ve Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi



Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize vatandaşlarca bitkin bir Balaban kuşunun bulunduğu bilgisinin gelmesi üzerine merkez ekibimiz kırsal mahalleye intikal etmiş ve Balaban kuşunu alarak tedavi edilmek üzere merkeze nakletmişlerdir. Merkezde yapılacak tedavi sürecinden sonra Balaban kuşu doğal yaşam alanına bırakılacaktır. Duyarlıklarından dolayı vatandaşımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.'' ifadelerini kullandı.