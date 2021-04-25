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Giriş Tarihi: 25.4.2021 14:09

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde yer alan sınırında terör örgütü PKK/YPG terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yazılı açıklamasına göre, PKK/YPG'li teröristler huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı ve sızma girişiminde buldu. Komandoların saldırıya karşılık vermesiyle 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli savunma bakanlığından yapılan açıklamada; "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından hâle getirildi "denildi.

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Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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