Başkan Çakmak Çocukların park talebini geri çevirmedi

Şanlıurfa'nın Şirinkuyu Mahallesi'ndeki aynı ismi taşıyan ve daha önce çocuk oyun grubu olmayan parka çocukların eğlenmesi için alan oluşturan ekipler, parkta yenileme ve onarım çalışmaları başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından parkın yapımında sona gelindi.

Çim alanını yeniden tesviye eden ekipler, parkta bulunan ağaçların bakım ve budamalarını tamamladı. Çalışmaların sona gelindiği alanda çocuk oyun grubu ve kauçuk çalışmasının tamamlanmasıyla park mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Bir süre önce mahalle sakinlerinin talebiyle parkta çalışmalara başlandığını belirten Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak, "Bir mahalle sakininin Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'a ulaşarak parka çocuk oyun grubu talep etmesi ve başkanımızın talimatı üzerine çalışmalara başladık. Parkımızda çalışmalarda sona yaklaştık. Çocuklarımıza oyun grubunun yanı sıra yaptığımız bakım ve onarımların ardından kısa sürede parkımızı mahalle sakinlerinin hizmetine sunacağız." dedi.

Mahalle sakinleri, taleplerine duyarsız kalmayan ve parkta çalışma başlatan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.