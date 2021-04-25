Bergama sanayisi doğalgazla şahlanacak

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Aliağa Bergama arasındaki çelik boru hattı imalatının tamamlanması ile birlikte Bergama'nın artan doğalgaz ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Koştu, hatla birlikte Bergama'daki konutların yanı sıra organize sanayi bölgesindeki fabrikaların da doğalgaza kavuşacağını söyledi.

SONA YAKLAŞILDI

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinin artan doğalgaz ihtiyacını karşılamak için geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Aliağa – Bergama arasındaki doğalgaz çelik boru hattı döşeme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Toplam uzunluğu 44.5 kilometreyi bulan hattın 35 kilometrelik bölümünde kaynak işleri ile 8.2 kilometrelik bölümün boru kaplama işlemleri tamamlandı.

ARALIKSIZ OLARAK SÜRÜYOR

70 milyon liralık yatırımın ilçeye gelmesi için büyük çaba sarf eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelir gelmez Bergama'nın acil ihtiyaçlarından birisi olan doğalgaz yatırımları için yoğun bir çalışma içine girdiklerini belirten Başkan Koştu; "Şehrimizi doğalgaz konforuna kavuşturmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2021 yılı sonuna kadar şehrimizin büyük bir kısmı doğalgaz ile buluşmuş olacak." dedi.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Taşıma gazın geçtiğimiz yıllarda ilçedeki konutlara verilmeye başlanması ile birlikte Bergamalıların konforlu bir şekilde ısınmaya başladığını hatırlatan Koştu; "Çelik boru hattı imalatının tamamlanması ile birlikte bu daha da yaygınlaşacak. Hemşerilerimize vermiş olduğumuz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

KARA PROPAGANDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ankara'da yaptıkları görüşmelerin ardından doğalgaz çelik boru hattının döşenmesine ilişkin çalışmaların hızlandığını hatırlatan Koştu; "Gerek şehir içi doğalgaz şebeke hatlarının döşenmesi olsun gerekse Aliağa-Bergama arası Doğalgaz çelik boru hattının yapımı olsun vakit kaybetmeden çalışmalara başlandı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yapımı başlayan ve yaklaşık 70 milyon liraya mal olacak olan boru hattının tamamlanması ile birlikte bu dev projeyi gölgede bırakmak için 'Bergama'ya doğalgaz taşımalı geliyor" şeklinde muhalefetin yapmaya çalıştığı kara propagandayı da sonlandırmış olacağız. Doğalgazın ilçemizde konut ısınmasında yaygınlaşmasının yanı sıra Bergama Organize Sanayi Bölgesi'ne de verilmesi için yoğun bir gayret sarf ettik. Çelik boru hattının tamamlanması ile Bergama Organize Sanayi Bölgesi de doğalgaz ile buluşmuş olacak. Her anlamda Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı olan ve olmaya devam eden ilçemizde doğalgazın Bergama OSB'ye verilecek olması şimdiden sanayi yatırımcılarını heyecanlandırdı. Bu haberi duyan yatırımcılar sürekli bizi arayıp bilgi talep ediyorlar. İlçemizde devam eden doğalgaz çalışmalarını ve yatırımlarını adım adım takip etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

FİRMALAR DOĞALGAZI BEKLİYOR

Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper de çok sayıda firmanın Bergama ve Kınık OSB'deki yatırımlarını başlatmak için doğalgaz boru hattının tamamlanmasını beklediğini söyledi. 2 yılı aşkın bir süredir ilçedeki konutların bir kısmının taşıma doğalgazla ısındığını hatırlatan Ürper; "Her şeyden önce boru hattının ilçeye gelmesi ile birlikte Bergama'da konutlarda doğalgaz kullanımı yaygınlaşacak. Bu da ilçenin en büyük çevre sorunlarından birisi olan hava kirliliğinin ortadan kalkmasını sağlayacak." açıklamasında bulundu.

YATIRIMLAR HIZLANACAK

Boru hattı ile birlikte sadece konutların değil Kınık ve Bergama OSB'deki birçok fabrikanın da enerji ihtiyacını doğalgazla sağlayacağını belirten Ürper; "Ticaret Odası Başkanlığının yanı sıra Bergama OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyorum. Şu anda Bergama OSB'de arsa tahsisi yaptığımız, yatırım yapmak için doğalgazın gelmesini bekleyen çok sayıda yatırımcı şirket var. Kınık OSB'de de durum aynı. Dikili'de tarıma dayalı organize ihtisas bölgesi var. Burada kurulacak büyük seralarda jeotermal enerji kullanılacak. Ama alternatif olarak doğalgazın da olması gerekiyor. Bölgenin kalkınması doğalgazın gelmesi ile birlikte büyük ivme kazanacak." dedi.

EYLÜLDE TAMAMLANACAK

2021 yılı bütçesi içerisinde proje ve dağınık hat yatımlarının yanı sıra çelik hat imalatlarına da önemli bir bütçe ayırdıklarını ifade eden İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik şunları söyledi:

"Aliağa Bergama arasındaki imalatların eylül ayına kadar tamamlanmış olacağını söyledi. Bergama ve Kınık ilçelerinin 2017 yılından bu yana temiz enerji doğalgazı kullandığını hatırlatan Yetik; " Artan doğalgaz talebini karşılamak üzere bu sene Aliağa'dan, Bergama-Kınık bölgesine kadar uzanan çelik hat boru imalatını gerçekleştirmeye karar verdik. Eylül ayına kadar imalatın tamamlanmasını planlıyoruz. Böylece, Bergama-Kınık bölgesinin doğalgaz arzını boru hattı ile sağlamaya başlayacağız. Gerçekleştirilecek olan çelik hat imalatı ile konutların yanı sıra bölgede bulunan organize sanayi ve üretim yapan diğer tesislere de doğalgazı ulaştırmış olacağız."

HATTIN SON DURUM NE?

70 milyon liralık yatırım kapsamında Aliağa'dan Bergama'ya yapılacak olan 44.5 kilometrelik çelik doğalgaz boru hattı güzergahı üzerinde pist açıldı. Kaynak işlemlerinin 35 kilometresi tamamlandı. Bununla birlikte 8,2 kilometrelik kısmında boru kaplama işlemleri tamamlandı. Hat tamamlandığında Kınık, Bergama ilçelerini besleyecek.

NE KADAR GAZ TAŞINACAK?

İlk etapta 80 bin m3/h kapasiteli Kınık RM/A istasyonu beslenecek. İlerleyen dönemde kapasite artırılması durumunda 60 bin m3/h'lik ikinci bir RM/A istasyonu da aynı hattan beslenebilecek Hat Eylül 2021'de tamamlanmış olacak.