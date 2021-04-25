İstanbul Polisi; Şişli ve Kağıthane'de son bir ayda yedi farklı iş yerini soyan hırsızın peşine düştü.

Bir ayda 7 iş yerini soydu! Kamera görüntülerinden yakalandı | Video

Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen O.T.Y. (32) isimli şüpheli, Şişli İlçesi'ne bağlı Kuştepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Farklı suçlardan ötürü 17 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.