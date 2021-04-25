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Giriş Tarihi: 25.4.2021 14:51 Son Güncelleme: 25.4.2021 14:56

Bir ayda 7 iş yerini soydu! Kamera görüntülerinden yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bir ayda 7 iş yerini soydu! Kamera görüntülerinden yakalandı

’da bir ayda yedi farklı iş yerini soyan bir kişi yakalandı.

İstanbul Polisi; Şişli ve Kağıthane'de son bir ayda yedi farklı iş yerini soyan hırsızın peşine düştü.

Bir ayda 7 iş yerini soydu! Kamera görüntülerinden yakalandı | Video

Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen O.T.Y. (32) isimli şüpheli, Şişli İlçesi'ne bağlı Kuştepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Farklı suçlardan ötürü 17 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Bir ayda 7 iş yerini soydu! Kamera görüntülerinden yakalandı
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