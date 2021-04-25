Bir kamyon makaron ele geçirildi

Gaziantep polisinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda bir kamyonda 5,9 milyon adet makaron ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Nurdağı ilçesinde bir araçta yapılan aramada 5 milyon 930 bin adet makaron ele geçirildi.

Son dönemde artan makaron kaçaklığıyla yönelik çalışmalar kapsamında ele geçirilen en yüksek rakamlardan birini getirdiği tespit edilen aracın sürücüsü olayla ilgili olarak gözaltına alındı.