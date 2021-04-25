Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 25 Nisan sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken eczane çalışma saatleri merak ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde en çok ziyaret edilen kurumlardan biri olan eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan ayında gelen yeni tedbirler sonrasında hafta içi sokağa çıkma yasağı hafta içi saat 19.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak ibaresi yer alıyor. Buna göre; Bugün eczaneler açık mı? 25 Nisan sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

Eczane çalışma saatleri ile ilgili sorgulamalar sabah saatleri itibariyle başladı. İlaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bugün eczaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması perşembe günü saat 19.00'da başladı. 3 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında açık olan kurum ve kuruluşlar belli oldu. Bugün eczaneler açık mı? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı sebebiyle eczane çalışma saatleri ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla uygulanan resmi tatil nedeniyle bugün eczaneler kapalı olurken bu hafta sonu eczane çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle,