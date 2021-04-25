Bugün fırınlar açık mı, çalışıyor mu? 24- 25 Nisan Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Yurt genelinde uygulanacak 82 saatlik sokak kısıtlaması başlarken fırın çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. Tam üç gün sürecek olan kısıtlamada muaf olan kurum ve işletmeler tek tek duyuruldu. Unlu mamül satışçısı ve ekmek almak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren bugün fırınlar açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak ibaresi yer alıyor. Bugün fırınlar açık mı? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Unlü mamül satış yapılan fırınların çalışma saatleri bugün de binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan 82 saatlik kısıtlama devam ederken fırınlar açık olacak. Yasak sürecinde belli saatlerde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebilecek.
Bugün fırınlar açık olacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede fırınların çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi; Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak"
Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.
Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.
Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.