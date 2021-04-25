Bugün fırınlar açık mı, çalışıyor mu? 24- 25 Nisan Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı devam ederken fırın çalışma saatleri merak ediliyor. Ülkemiz genelinde 23 Nisan dahil üç günü kapsayan kısıtlama dolasıyla fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor. İçişleri Genelgesi kapsamında Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. Yayınlanan genelgede bugün fırınlar açık mı sorusu yanıt buldu. İşte fırın çalışma saatleri 2021

Yurt genelinde uygulanacak 82 saatlik sokak kısıtlaması başlarken fırın çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. Tam üç gün sürecek olan kısıtlamada muaf olan kurum ve işletmeler tek tek duyuruldu. Unlu mamül satışçısı ve ekmek almak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren bugün fırınlar açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak ibaresi yer alıyor. Bugün fırınlar açık mı? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

Unlü mamül satış yapılan fırınların çalışma saatleri bugün de binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan 82 saatlik kısıtlama devam ederken fırınlar açık olacak. Yasak sürecinde belli saatlerde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebilecek.