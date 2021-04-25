Çalışmadan para kazanma vaadiyle hesapları boşaltıyorlar

Vatandaşların bilgisi olmadan kendi onayıyla banka ve kredi kartları üzerinden işlem yapılarak hesaplarının boşaltılmasına ilişkin şikayetlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturtma başlatıldı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, işlenen suçun boyutlarının daha büyük olduğunu ve Türkiye genelinde binlerce kişinin bu şekilde mağdur edildiğini tespit etti. Savcılık şikayetçilerin verdiği bilgiler doğrultusunda, geçen ay emniyet müdürü A.A,2nın da aralarında bulunduğu onlarca kişinin dolandırılmasıyla ilgili, liderliğini Butahan M'nin yaptığı 20 kişi hakkında 'Yasak cihaz ve program bulundurmak', 'Bilişim sisteminin kullanılması suretiyle hırsızlık', 'Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme', 'Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama' suçlarından dava açıldı.

DİJİTAL ALIŞVERİŞ YAPANLAR HEDEF OLUYOR

Covid-19 nedeniyle insanların alışveriş alışkanlıklarının değişmesinin ardından yaygınlaşan dijital alışverişi kullanan kişiler seçiliyor. Şebeke üyeleri belirledikleri kişinin cep telefonu ya da bilgisayarına program güncellemesi adı altında zararlı yazılımlar gönderiliyor. Devamında özellikle Android tabanlı sistem güncellemesi ile çeşitli izinler isteniliyor. Hiçbir şeyin farkında olmayan vatandaşlar güncelleme yaptıklarını düşünerek bütün bilgilerini istenildiği şekilde giriyor. Bunun için kullanılan zararlı yazılımın en bilineni ise 'Truva atı' olarak adlandırılan virüs programı. Bu virüs, kötü amaçlı yazılımları cihaza yükleyerek, dolandırıcılara bir kişinin kendi bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden yapabileceği bütün işlemleri yapma yetkisi veriyor. Bir kişinin e-Devlet şifresi dahil mobil bankacılık sistemine girdikleri tüm bilgileri ele geçiren dolandırıcılar, kurbanların banka hesaplarını boşaltıyor.

KİŞİLER ÇALIŞMADAN PARA KAZANMA VAADİYLE KANDIRILIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında gibi birbirini tanımayan farklı şüphelilere de ulaşılıyor. Savcılık konu ile ilgili benzer yöntemler tespit etti. İşi organize eden tepedeki kişilere 'Atıcılar' deniliyor. Bu kişiler plazalarda kiraladıkları ofislerden dışarı çıkmıyor. Kurdukları sistemle belirledikleri kurbanların cep telefonu ve bilgisayarlarına zararlı yazılımlar göndererek bilgilerini ele geçiriyor. Hedefteki kişileri gerekirse bilgisayardaki kamera sayesinde izliyorlar. İzledikleri kişi uyuduktan sonra mobil bankacılık uygulamasıyla hesaplarındaki parayı boşaltıyorlar. Talimat vererek, kredi bile çekiyorlar. 'Sahacılar' adı verilen çete üyeleri ise, genellikle kahvehane ve benzeri yerlerde tanıştıkları kişilere, komisyon karşılığında, yasa dışı bahis sitelerinde kazandıkları paraları aktarmak için telefon ve banka hesaplarını istiyor. Bu kişilere kendilerine bir zarar gelmeyeceği, hesaba aktardıkları para oranında çalışmadan para kazanma vaadiyle farklı bankalardan hesap açtırıyorlar. 'Sahacılar' bu yöntemler aldıkları telefon numaraları ve banka hesaplarının bilgilerini 'Atıcılar'a veriyor. Onlarda boşalttıkları hesaplardaki paraları bu hesaplara aktarıyor. 'ATM'ciler' adı verilen şebeke üyeleri ise 'Sahacılar'dan aldıkları bankamatik kartları ile bu paraları çekiyor.