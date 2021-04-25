Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kuru yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek
Giriş Tarihi: 25.4.2021 18:21

'nda makineleri arızalanan kuru yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek

AA
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kuru yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek

'dan Fransa'nın 'na seyrederken 'nda makine arızası meydana gelen kuru yük gemisi için çalışma başlatıldı.

Antigua ve Barbuda bayraklı 97 metre boyundaki 2 bin 914 grostonluk "Gulf" isimli geminin makineleri boğaz geçişi sırasında Gocuk Burnu mevkisinde arızalandı.

Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeden geçecek diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Ayrıca geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü gönderildi.

Gemi, arızanın giderilmesi için Lapseki'deki güvenli Şevketiye bölgesine götürülecek.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kuru yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA