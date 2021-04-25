Çanakkale kahramanı Yüzbaşı Yusuf Kenan 106 yılında  anıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çanakkale Kara Savaşları'nın başladığı 25 Nisan 1915 ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çanakkale'yi denizden geçemeyenler, bu kez ikinci planlarını devreye soktu ve bütün güçleriyle karaya çıkartma yapmaya başladılar. Yaklaşık 8 ay süren bu savaşlarda binlerce vatan evladı şehadete erdi ama Çanakkale geçilmedi!" dedi.

25 Nisan 1915'de Çanakkale kahramanı Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın da şehit olduğunu hatırlatan Vali Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le dönem arkadaşı olan Yusuf Kenan Bey'in hayatı cepheden cepheye koşmakla geçti. Birinci Dünya Savaşı'nda görev yeri ise Çanakkale cephesiydi. 25 Nisan 1915 sabahı düşmanın kara çıkartmasını ilk fark eden ve birliğine haber veren de yine 7. Bölük komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan'dı" diye konuştu.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN KAHRAMAN

Seddülbahir savunmasını destekleme görevi verilen Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın 250 kişilik bölüğüyle harekete geçtiğini belirten Vali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu büyük kahraman Kirte deresinde ilerlerken İkiz Koyu'na çıkan yaklaşık 2500 kişilik İngiliz birliğini fark etti ve ateş açarak düşmanın ilerleyişini durdurdu. Bütün savaş tarihçileri, Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın aldığı inisiyatifin Çanakkale Savaşı'nın gidişatını değiştirdiği konusunda hemfikir. Düşmanı durduran Yüzbaşı Yusuf Kenan, kara savaşlarının başladığı gün askerleriyle birlikte şehit oldu. Geride, eşi Zehra Hanım'ı ve 3 yaşındaki Rüçhan'la 6 aylık Müjgan'ını bırakarak. Binlerce Yusuf Kenan gibi. Bir mezar taşı bile olmayan Yüzbaşı Yusuf Kenan, 18 Mart'ta açılışını yaptığımız Sancaktepe'deki Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ni adıyla şereflendirdi. Başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimize Allah'ta rahmet diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun."