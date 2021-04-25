Cansız bedeninin yanında not bulundu: Gaz açık, elektriği açmayın, sigara kullanmayın

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde oturan Çiğdem Ö.'den bir süredir haber alamayan annesi, kızını kontrol etmek için saat 15.30 sıralarında evine gitti.

ANNESİ CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İçeri giren anne, Çiğdem Ö.'yü hareketsiz yatarken buldu. Annenin durumu bildirmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları incelemede Çiğdem Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

EŞİNDEN AYRI YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

Çiğdem Ö.'nün cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Çiğdem Ö.'nün cenazesinin koronavirüs testinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Çiğdem Ö.'nün eşinden ayrı yaşadığı ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.

"GAZ AÇIK, ELEKTRİĞİ AÇMAYIN, SİGARA KULLANMAYIN"

İntihar ettiği değerlendirilen Çiğdem Ö.'nün, "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın" yazılı not bıraktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.