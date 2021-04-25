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Giriş Tarihi: 25.4.2021 16:29 Son Güncelleme: 25.4.2021 16:39

'de paniği! Bulaşık makinesi alev aldı...

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Cihangir'de yangın paniği! Bulaşık makinesi alev aldı...

’de 6 katlı binanın giriş katında çıkan paniğe neden oldu. Bulaşık makinesinin alev alması sonucu çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul'un ilçelerinden Beyoğlu Firüzağa Mahallesinde bulunan 6 katlı bir apartmanın giriş katında bugün saat 14.00 sularında dairede bulunan bulaşık makinesinin alev almasıyla yangın çıktı.

Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından dumanların yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmalarının ardından dairede dumandan etkilenen 3 kişi dışarı çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yangına müdahalede bulunan komuşları, evde bulunan üç kişiyi dışarıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Yangında sadece dumandan etkilenme olduğu, can kaybı olmadığı kaydedildi.

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Cihangir'de yangın paniği! Bulaşık makinesi alev aldı...
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