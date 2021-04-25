Cihangir'de yangın paniği! Bulaşık makinesi alev aldı...

Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından dumanların yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmalarının ardından dairede dumandan etkilenen 3 kişi dışarı çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.