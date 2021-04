Çok özel aşk umut oldu

Ece Güngör (23) ile Serdal Rodoplu (36) down sendromlu olarak dünyaya geldi. Ailelerinin desteği ile tüm zorlukları aştılar, herkes gibi sosyal bir hayatları oldu. Ailelerinin sayesinde tanışan Ece ve Serdal ilk görüşte birbirlerine âşık oldu. Birbirlerini görmeden bir gün bile geçiremeyen down sendromlu çift pandemi nedeniyle görüşemez hale geldi. Bağışıklık sistemleri çok zayıf olan, birçoğunda tiroit ve kalp hastalıkları olan down sendromlular, salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkmaya korkar oldu. Ece ve Serdal'ın gelin-damat fotoğrafları ve Serdal'ın 'Bir yıldır Ece'yi görmüyorum. Çok acı çekiyorum' sözleriyle yayınlanan haber büyük yankı uyandırdı.Serdal'ın annesi İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu ile Ece'nin annesi Pervin Güngör İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne vasi belgesi, sağlık raporu ve bir dilekçe ile başvuru yaptı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçerek down sendromlulara aşılamada öncelik verdi. Aileler şimdi aşı için verilecek günü bekliyor. Müjdeyi sosyal medya üzerinden down sendromlu çocukları olan ailelerle paylaşan anne Gülnaz Rodoplu, "2015 öncesi alınan sağlık raporlarında down sendromu ibaresi geçmiyor. Çocuklarımızı pandemi döneminde tekrardan hastaneye götürüp yeni bir rapor almak da çok riskli. Serdal ile Ece'ye ve diğer down sendromlu bireylere sağlık raporlarında tanı olarak down sendromu ibaresi geçmediğinden dolayı bugüne kadar aşı yapılamadı. Down sendromlu çocuğu olan aileler il sağlık müdürlüklerine dilekçeyle başvurabilir. Bakanlığa da çok teşekkür ederiz" dedi.Anne Rodoplu "Çocuklarımıza aşı yapılacağı için mutluyuz. Serdal aşı olmak istiyor. Ece ile neredeyse bir yıldır görüşemedi. Daha önce her gün birbirlerini görüyorlardı. Yakında birbirlerine kavuşacakları için çok heyecanlı ve mutlular" diye konuştu.İZMİR Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu oğlu Serdal'ın Ece ile yemeğe gideceği günün hayalini kurduğunu söyleyerek "Yemek hakkında konuştuğumuzda bile mutlu oluyor. Ece ile telefonda görüntülü konuştuğunda 'bize gel' diyor. Birbirlerini çok özlediler. Birbirlerini görünce ve el ele tutuşunca çok mutlu oluyorlar. Ellerini hiç bırakmıyorlar. Sık sık görüntülü olarak konuşuyorlar" şeklinde konuştu.